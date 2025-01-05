إصابة جندي من لواء غفعاتي بجروح خطيرة شمال غزة

ووفقًا للإذاعة، تعرض الجندي للإصابة إثر انهيار مبنى في منطقة جباليا، حيث كانت تجري اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.
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