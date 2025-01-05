إصابة جندي من لواء غفعاتي بجروح خطيرة شمال غزة

08:52 م

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الوكيل الإخباري- أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، بإصابة جندي من لواء غفعاتي بجروح خطيرة خلال معركة في منطقة شمال قطاع غزة. اضافة اعلان





ووفقًا للإذاعة، تعرض الجندي للإصابة إثر انهيار مبنى في منطقة جباليا، حيث كانت تجري اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.