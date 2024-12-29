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إصابة جنود إسرائيليين في حادث دهس بعسقلان

جنود إسرائيليون يحملون جريحا في وقت سابق بسبب قصف من قطاع غزة
جنود إسرائيليون يحملون جريحا في وقت سابق بسبب قصف من قطاع غزة
الأحد، 29-12-2024 11:18 ص
الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بورود بلاغ عن حادثة دهس قرب محطة قطار في عسقلان أسفرت عن وقوع إصابات.اضافة اعلان


ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر عبرية قولها إن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح، وإن أحدهم بحالة خطرة بعد تعرضهم للدهس من قبل حافلة قرب محطة القطار في عسقلان الواقعة على بعد نحو 65 كيلومترا غرب القدس المحتلة.

من جانبها، قالت وكالت "سبوتنك" إن عددا من الجنود الإسرائيليين أصيبوا، لكنها لم تحدد عدد المصابين.
كما نقل المركز الفلسطيني للإعلام عن موقع "واينت" الإسرائيلي قوله إن عملية الدهس نجمت عن حادث طرق ولم تكن عملية للمقاومة الفلسطينية.

الجزيرة
 
gnews

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