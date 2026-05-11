إصابة خطيرة لطفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم

الوكيل الإخباري- أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليل الأحد - الاثنين، في مخيم عايدة شمالي بيت لحم.





وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري قبالة المخيم أطلقت الرصاص الحي صوب منازل، ما أدى إلى إصابة الطفل محمد نضال زبون برصاصة في الصدر، وصفت بالخطيرة.





