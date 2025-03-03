إصابة رضيعة بالاختناق بالغاز المسيل للدموع عند مدخل مخيم جنين

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الوكيل الإخباري- أصيبت رضيعة بالاختناق، مساء الأحد، جراء الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم جنين. اضافة اعلان





وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت رضيعة (3 أشهر) إلى المستشفى جراء إصابتها بالاختناق بالغاز المسيل للدموع عند مدخل مخيم جنين.



وكان جنود الاحتلال قد انسحبوا من عمارة الربيع في محيط مخيم جنين، مخلفين دمارا كبيرا في الشقق السكنية فيها، وأعادوا تمركزهم في عدة مناطق بحي الجابريات.



ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ41 على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 27 فلسطينيا، إضافة لعشرات الإصابات والمعتقلين، وتهجير الفلسطينيين قسريا، وتدمير ممنهج للبنية التحتية والمنازل، طال نحو 120 منزلا بشكل كلي وعشرات المنازل بشكل جزئي.