إصابة رضيعة فلسطينية بهجوم مستوطنين في الضفة الغربية

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بإصابة "الرضيعة ميار الشلالدة (8 أشهر) بجروح في الوجه والرأس" جراء "هجوم للمستعمرين على منازل المواطنين في بلدة سعير شمال شرق الخليل" بالضفة الغربية.
وأوضحت أنه تمّ نقل الطفلة إلى المستشفى حيث "وصفت إصابتها بالمتوسطة، كما لحقت أضرار كبيرة بممتلكات ومنازل المواطنين".
