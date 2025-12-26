الجمعة 2025-12-26 08:53 ص

إصابة رضيعة فلسطينية بهجوم مستوطنين في الضفة الغربية

الجمعة، 26-12-2025 08:34 ص
الوكيل الإخباري-   أصيبت رضيعة فلسطينية جراء هجوم نفّذه مستوطنون على منزل في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي الفلسطيني ، بينما أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية توقيف خمسة مستوطنين للاشتباه بضلوعهم في الاعتداء.اضافة اعلان


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بإصابة "الرضيعة ميار الشلالدة (8 أشهر) بجروح في الوجه والرأس" جراء "هجوم للمستعمرين على منازل المواطنين في بلدة سعير شمال شرق الخليل" بالضفة الغربية.

وأوضحت أنه  تمّ نقل الطفلة إلى المستشفى حيث "وصفت إصابتها بالمتوسطة، كما لحقت أضرار كبيرة بممتلكات ومنازل المواطنين".
 
 


قوات الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين إصابة رضيعة فلسطينية بهجوم مستوطنين في الضفة الغربية

