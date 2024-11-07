إصابة سيدة ونجلها من ذوي الإعاقة بعد قصف للاحتلال على مخيم طولكرم

وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم فيصل سلامة، إن طيران الاحتلال استهدف الفلسطينيين في حارة الخدمات وسط المخيم، ما تسبب في إصابة السيدة ونجلها بشظايا.
وأضاف، أن السيدة وهي سهام حمدان (57 عاما) أصيبت بشظية في الرأس، ونقلت إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بإسعاف الهلال الأحمر، ووضعها مستقر، فيما أصيب نجلها الشاب حسن محمد حمدان (30 عاما) في رأسه، وما زال ينزف داخل المنزل، بسبب منع الاحتلال لمركبة الاسعاف من الدخول للمخيم.
وأشار سلامة إلى أن المخيم حاليا في وضع صعب للغاية، حيث تطلق قوات الاحتلال نيران أسلحتها بشكل مكثف وعشوائي، مدعومة بطيران الاستطلاع الذي لم يفارق سماء المنطقة منذ اللحظة الأولى للاقتحام، واصفا ما يجري بالمخيم بالحرب الشرسة.
وفا
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