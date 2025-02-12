إصابة شاب برصاص الاحتلال شرق طولكرم

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الوكيل الإخباري- أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة. اضافة اعلان





بدورها، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن وحدات خاصة إسرائيلية اعتقلت الشاب المصاب محمد مجلي بعد محاصرته لعدة ساعات في منزل ببلدة كفر اللبد.