 
الأربعاء 2025-02-12 02:38 ص
 

إصابة شاب برصاص الاحتلال شرق طولكرم

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 12-02-2025 01:45 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


بدورها، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن وحدات خاصة إسرائيلية اعتقلت الشاب المصاب محمد مجلي بعد محاصرته لعدة ساعات في منزل ببلدة كفر اللبد.
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي الشرع يلتقي بقيادة الائتلاف في دمشق وموقع سوري ينشر نتائج اللقاء

مجلس الأمن

عربي ودولي الصين تعتزم إثارة قضية غزة خلال مشاورات مغلقة لمجلس الأمن

ارشيفية

فلسطين إصابة شاب برصاص الاحتلال شرق طولكرم

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يقتحم شرق طولكرم ويعتدي على أهالي القدس

غزة

عربي ودولي الخارجية المصرية: القاهرة عازمة على تقديم تصور لإعادة إعمار غزة

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز

أخبار محلية الفايز: الملك يوجه رسالة واضحة برفض التهجير

ارشيفية

عربي ودولي أوكرانيا.. إعلان التأهب الجوي في عشر مناطق

ارشيفية

أسواق ومال ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي



 




الأكثر مشاهدة