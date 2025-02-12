إصابة شاب برصاص الاحتلال شرق طولكرم

بدورها، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن وحدات خاصة إسرائيلية اعتقلت الشاب المصاب محمد مجلي بعد محاصرته لعدة ساعات في منزل ببلدة كفر اللبد.
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