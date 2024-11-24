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إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الأحد، 24-11-2024 11:26 ص
الوكيل الإخباري- أصيب فجر اليوم الاحد، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها، مخيم بلاطة شرق نابلس.اضافة اعلان


وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة، وسط إطلاق الرصاص، وانتشرت في محيطه وداخله واعتلت أسطح عدد من المنازل.

وأفاد الهلال الأحمر، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع اصابة لشاب (17 عاما)، بالرصاص الحي بمنطقة الفخذ وجرى نقله للمستشفى، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة.

وفا
 
gnews

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