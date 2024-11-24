إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس

وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة، وسط إطلاق الرصاص، وانتشرت في محيطه وداخله واعتلت أسطح عدد من المنازل.
وأفاد الهلال الأحمر، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع اصابة لشاب (17 عاما)، بالرصاص الحي بمنطقة الفخذ وجرى نقله للمستشفى، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة.
وفا
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