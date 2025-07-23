إصابة شاب برصاص الاحتلال في نابلس

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الوكيل الإخباري- قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابا أصيب فجر اليوم الأربعاء في إحدى قدميه برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المستمر منذ ساعات لمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. اضافة اعلان





واقتحمت قوات إسرائيلية نابلس ومخيم عسكر ونفذت مداهمات للمنازل وحاصرت مستشفيين بالمدينة.