إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت لحم

09:15 ص

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الوكيل الإخباري- نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر محلية فلسطينية قولها إن شابا أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم الدهيشة ببيت لحم في الضفة الغربية.



كما أفادت بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات في المخيم.