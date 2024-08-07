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إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت لحم

قوات الاحتلال الاسرائيلي
قوات الاحتلال الاسرائيلي




 

الأربعاء، 07-08-2024 09:15 ص
الوكيل الإخباري-  نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر محلية فلسطينية قولها إن شابا أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم الدهيشة ببيت لحم في الضفة الغربية.

كما أفادت بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات في المخيم.
gnews

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