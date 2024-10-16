إصابة شخصين في عملية إطلاق نار عند حاجز قلنديا

01:51 م

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الوكيل الإخباري- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن شخصين أصيبا بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس. اضافة اعلان





فيما لم يتم الكشف عن مصير المنفذ أو حالات إصابة أخرى .



