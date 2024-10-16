 
الأربعاء 2024-10-16 04:39 م
 
 

إصابة شخصين في عملية إطلاق نار عند حاجز قلنديا

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 16-10-2024 01:51 م
الوكيل الإخباري-  قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن شخصين أصيبا بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس.اضافة اعلان


فيما لم يتم الكشف عن مصير المنفذ أو حالات إصابة أخرى .

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أسواق ومال انخفاض الاسترليني أمام الدولار واليورو

تعبيرية

عربي ودولي طهران: ضرب مواقعنا النووية مستبعد وإن حصل يمكن تعويضه

تعبيرية

منوعات بريطانيا.. تزوجته في المستشفى وترمّلت بعد 48 ساعة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية عاجل هام بشأن القبول المباشر في بعض الجامعات والكليات الرسمية للعام الدراسي الجديد

اقتحامات المسجد الأقصى

فلسطين مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

خلال الجولة الميدانية

أخبار محلية محافظ البلقاء يؤكد أهمية توفير بيئة مرورية آمنة في السلط

مجسم الكرة الأرضية في لاس فيغاس

منوعات بعد لاس فيغاس.. دولة عربية تقرر بناء ثاني مجسم عملاق للكرة الأرضية

بورصة عمان

اقتصاد محلي مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع



 


الأكثر مشاهدة