إصابة صحفي فلسطيني شمال غزة

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة الصحفي عبد الهادي فرحات مراسل "قناة اليمن اليوم" بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السودانية شمالي قطاع غزة.

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وكان فرحات يغطي توافد المجوّعين إلى المنطقة سعيا للحصول على بعض الطعام.