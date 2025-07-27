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إصابة صحفي فلسطيني شمال غزة

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أرشيفية
 
الأحد، 27-07-2025 10:49 م

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة الصحفي عبد الهادي فرحات مراسل "قناة اليمن اليوم" بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السودانية شمالي قطاع غزة.

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وكان فرحات يغطي توافد المجوّعين إلى المنطقة سعيا للحصول على بعض الطعام.


وأطلقت قوات الاحتلال النار على الحشد الفلسطيني، مما أسفر عن شهداء وجرحى.

 
 
gnews

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