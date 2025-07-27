إصابة صحفي فلسطيني شمال غزة

وكان فرحات يغطي توافد المجوّعين إلى المنطقة سعيا للحصول على بعض الطعام.
وأطلقت قوات الاحتلال النار على الحشد الفلسطيني، مما أسفر عن شهداء وجرحى.
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