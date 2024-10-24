إصابة ضابط إسعاف برصاص الاحتلال شرق نابلس

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الوكيل الإخباري- أصيب ضابط إسعاف في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، في بلدة بيت فوريك، شرق نابلس. اضافة اعلان





وذكرت جمعية الهلال الأحمر أن أحد مسعفيها أصيب بالرصاص الحي في قدمه، خلال تغطية مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت فوريك.