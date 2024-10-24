 
الخميس 2024-10-24 10:02 م
 

إصابة ضابط إسعاف برصاص الاحتلال شرق نابلس

جيش الاحتلال الاسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
الخميس، 24-10-2024 08:55 م
الوكيل الإخباري-   أصيب ضابط إسعاف في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، في بلدة بيت فوريك، شرق نابلس.اضافة اعلان


وذكرت جمعية الهلال الأحمر أن أحد مسعفيها أصيب بالرصاص الحي في قدمه، خلال تغطية مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت فوريك.
 
gnews

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