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إصابة طفلة بالرصاص الحي بالرأس خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي جنوبي جنين

صورة أرشيفية لسيارة إسعاف فلسطينية
سيارة إسعاف فلسطينية
السبت، 25-01-2025 10:58 م
الوكيل الإخباري-   أصيبت طفلة تبلغ من العمر عامين بالرصاص الحي في رأسها، مساء السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية مثلث الشهداء، جنوبي جنين.اضافة اعلان


وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت الطفلة إلى المستشفى.

وكانت قوات خاصة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مثلث الشهداء في وقت سابق من مساء السبت وحاصرت منزلا فيه، ونشرت قناصتها في محيطه وأطلقت الرصاص الحي، وسط اندلاع مواجهات.
 
gnews

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