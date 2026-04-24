إصابة طفلة بالرصاص خلال استهداف الاحتلال مراكز نزوح شمالي غزة

الوكيل الإخباري- أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، طفلة برصاص حي في الرأس خلال استهدافها مراكز نزوح في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.





كما أُصيب عدد من النازحين داخل مركز نزوح مدرسة خليفة في البلدة، في ظل قصف مدفعي وإطلاق نار.



وفي السياق ذاته، قصفت مدفعية الاحتلال حي التفاح شرق مدينة غزة، وشرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع، تزامنا مع إطلاق زوارق الاحتلال النار في بحر خان يونس.









