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إصابة طفل خلال اقتحام الاحتلال شرقي نابلس

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 02-06-2025 11:13 م
الوكيل الإخباري-    أصيب طفل فلسطيني، مساء اليوم الاثنين، إثر اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب في قرية سالم، شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية.اضافة اعلان


وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل (17 عاما) بجروح جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب في سالم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية مساء اليوم وأطلقت قنابل الصوت والغاز.
 
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