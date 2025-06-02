إصابة طفل خلال اقتحام الاحتلال شرقي نابلس

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل (17 عاما) بجروح جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب في سالم.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية مساء اليوم وأطلقت قنابل الصوت والغاز.
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