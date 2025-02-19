إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال في جنين

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها نقلت إصابة خطيرة لامرأة جراء إصابتها بالرصاص في الصدر قرب دوار العودة عند المدخل الغربي لمخيم جنين.
ودخل عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها يومه الـ 30، مخلفا 26 شهيدا، وعشرات الإصابات، والمعتقلين، وسط تدمير واسع للممتلكات والبنية التحتية.
وباشر مستوطنون، اليوم، بتوسعة بؤرة استيطانية قرب حاجز تياسير شرق مدينة طوباي بالضفة الغربية.
وقال رئيس مجلس قروي المالح، مهدي دراغمة، إن عددا من المستعمرين شرعوا بتوسعة البؤرة الاستيطانية التي تبعد 200 متر إلى الشمال الشرقي من حاجز تياسير، مضيفا أنهم أقاموا ثلاث خيام وثلاثة كرافانات، مع تواصل أعمال التوسعة.
وأقام مستوطنون قبل 20 يوما بؤرة استعمارية جديدة قرب الحاجز، وشرعوا بتوسعتها.
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