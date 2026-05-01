الجمعة 2026-05-01 07:23 م

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال اقتحام مناطق بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تقتحم بلدة المغير غرب رام الله
قوات الاحتلال
 
الجمعة، 01-05-2026 05:18 م

الوكيل الإخباري-   أصيب أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، خلال اقتحامها مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر طبية، بإصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة.
وأشارت إلى إصابة آخر بالرصاص والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية برقة شرق مدينة رام الله.

 
 


