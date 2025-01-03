إصابة فلسطيني بالرصاص الحي قرب جدار الفصل العنصري ببلدة جيوس

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الوكيل الإخباري- أُصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة جيوس، شرق قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة. اضافة اعلان





وأفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم، قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة جيوس.