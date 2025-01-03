إصابة فلسطيني بالرصاص الحي قرب جدار الفصل العنصري ببلدة جيوس

وأفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم، قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة جيوس.
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