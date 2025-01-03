 
الجمعة 2025-01-03 03:52 ص
 

إصابة فلسطيني بالرصاص الحي قرب جدار الفصل العنصري ببلدة جيوس

الهلال الاحمر
الهلال الاحمر
الجمعة، 03-01-2025 02:23 ص
الوكيل الإخباري-   أُصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة جيوس، شرق قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


وأفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم، قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة جيوس.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أسواق ومال أين ستصل أسعار تداول البيتكوين خلال العام 2025؟

ارشيفية

فلسطين "الصحة العالمية" تطالب إسرائيل بالسماح للمرضى والجرحى بالسفر لخارج غزة

الهلال الاحمر

فلسطين إصابة فلسطيني بالرصاص الحي قرب جدار الفصل العنصري ببلدة جيوس

جانب من اللقاء

عربي ودولي الصومال يعلن رسميا انتهاء أزمته مع إثيوبيا

وحدات دم

فلسطين الصحة الفلسطينية: 4200 وحدة دم وصلت إلى غزة ضمن حملة "دمنا واحد"

ارشيفية

عربي ودولي التلفزيون السوري: غارة إسرائيلية تستهدف منشآت في حلب

ارشيفية

فلسطين ارتفاع عدد الشهداء إلى 9 في استهداف إسرائيلي لمنزل بمخيم المغازي

الاسعاف الاسرائيلي

فلسطين إصابة مستوطن بعد رشق حافلة لمستوطنين بالحجارة شرق قلقيلية



 




الأكثر مشاهدة