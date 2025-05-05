إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق نابلس

09:09 م

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الوكيل الإخباري- أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال الحي، مساء الاثنين، خلال مواجهات اندلعت شرق مدينة نابلس. اضافة اعلان





وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة شاب بالرصاص الحي في أسفل الظهر، خلال مواجهات اندلعت بين مخيمي عسكر القديم والجديد، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منطقة المساكن الشعبية والمنطقة الواقعة بين مخيمي عسكر القديم والجديد، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، مما أدى إلى اندلاع مواجهات في المكان.