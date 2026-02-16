الإثنين 2026-02-16 09:11 ص

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس

جندي إسرائيلي يحمل سلاحًا
جندي إسرائيلي يحمل سلاحًا
 
الإثنين، 16-02-2026 05:28 ص
الوكيل الإخباري-   أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة.اضافة اعلان


وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة عامل بالرصاص الحي في قدميه أثناء محاولته اجتياز جدار الفصل والتوسع العنصري في الرام، وجرى نقله إلى المستشفى.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الفنانة هدى شعراوي

فن ومشاهير حل لغز مقتل الفنانة هدى شعراوي "أم زكي"

قضية غوثري تشعل أميركا .. "خيط جديد" في لغز الاختفاء

منوعات قضية غوثري تشعل أميركا .. "خيط جديد" في لغز الاختفاء

تعبيرية

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ 9:30 صباحا الى 3 عصرا عن هذه المناطق -أسماء

ما حقيقة تعرّض تامر حسني لوعكة صحيّة؟

فن ومشاهير ما حقيقة تعرّض تامر حسني لوعكة صحيّة؟

الكعبة المشرفة

أخبار محلية وكلاء السياحة: أسعار رحلات العمرة برا وجوا في رمضان ستكون مشجعة

السلفادور تعلن أكبر عملية ضبط مخدرات في تاريخها

عربي ودولي السلفادور تعلن أكبر عملية ضبط مخدرات في تاريخها

وخلال ظهور له على قناة فوكس نيوز، علّق بهلوي على تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة التي قال فيها إن تغيير النظام في إيران "سيكون أفضل شيء يمكن أن يحدث"، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين. وقال بهلوي المنفي م

عربي ودولي ولي العهد الإيراني المنفي: التدخل الأمريكي في إيران سيكون "إنسانيا"

2306 أطنان من الخضار ترد السوق المركزي اليوم

اقتصاد محلي 2306 أطنان من الخضار ترد السوق المركزي اليوم



 






الأكثر مشاهدة