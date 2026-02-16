إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة عامل بالرصاص الحي في قدميه أثناء محاولته اجتياز جدار الفصل والتوسع العنصري في الرام، وجرى نقله إلى المستشفى.
-
أخبار متعلقة
-
إصابة فلسطيني باعتداء مستوطنين في طولكرم
-
إسرائيل تصادق على استئناف "تسجيل الأراضي" بالضفة لأول مرة منذ 1967
-
إخطارات هدم في بلدة عناتا بالقدس المحتلة
-
عمليات نسف منازل تتواصل في أحياء من مدينة غزة
-
وزير الخارجية السعودي: اجتماع مجلس السلام يحدد مساهمات الدول في إعمار غزة ونهاية حقيقية للصراع
-
فلسطين تدعو إسرائيل إلى رفع المعوقات أمام المرحلة 2 من "اتفاق غزة"
-
"الوطنية لإدارة غزة" تدعو لتمكينها الكامل لتولي المسؤوليات
-
استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي وإصابات بالرصاص في غزة