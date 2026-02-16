إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس

05:28 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/764435 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة. اضافة اعلان





وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة عامل بالرصاص الحي في قدميه أثناء محاولته اجتياز جدار الفصل والتوسع العنصري في الرام، وجرى نقله إلى المستشفى.

تم نسخ الرابط





