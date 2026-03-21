إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت عوا، وأطلقت الرصاص الحي صوب الفلسطيني علي سلامة عمار المسالمة في أطرافه السفلية، وتركته ينزف على الأرض ومنعت طواقم إسعاف الهلال الأحمر الوصول إليه لأكثر من نصف ساعة حتى انسحبت من البلدة، حيث وصفت إصابته لاحقا بالمتوسطة.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطيني حمودة حسن السقا المسالمة من البلدة.
