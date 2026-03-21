السبت 2026-03-21 02:18 م

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

جندي إسرائيلي يحمل سلاحا
 
السبت، 21-03-2026 10:20 ص
الوكيل الإخباري-   أصيب فجر السبت، فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل جنوبي الضفة الغربية.اضافة اعلان


وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت عوا، وأطلقت الرصاص الحي صوب الفلسطيني علي سلامة عمار المسالمة في أطرافه السفلية، وتركته ينزف على الأرض ومنعت طواقم إسعاف الهلال الأحمر الوصول إليه لأكثر من نصف ساعة حتى انسحبت من البلدة، حيث وصفت إصابته لاحقا بالمتوسطة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطيني حمودة حسن السقا المسالمة من البلدة.
 
 


أحدث الأخبار

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام

أخبار محلية الجيش: 36 صاروخا وطائرة مسيرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة في الأسبوع الثالث من الحرب

تعبيرية

الطقس الارصاد : أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية وتحذيرات من السيول في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم السابق الدكتور وليد المعاني

أخبار محلية طالبة أردنية تلقي نفسها من طابق مرتفع في المستشفى

في خبر حزين، تُوفي أسطورة الأكشن النجم العالمي تشاك نوريس عن عمر 86 عامًا في هاواي. ويُعد خبر وفاة تشاك نوريس صدمة لمحبيه حول العالم، خاصة مع مسيرته الطويلة التي جمعت بين النجاح الفني والتأثير الثقا

فن ومشاهير وفاة ممثل شهير - صورة

سجلت أسعار الذهب والفضة تراجعاً ملحوظاً لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الصراع العسكري في الثاني من آذار الجاري، حيث استقر المعدن الأصفر عند مستويات 4494 دولاراً للأونصة. ويأتي هذا الهبوط بعد أن كان ا

أسواق ومال انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب عالميا

سلطة وادي الأردن

أخبار محلية سلطة وادي الأردن تدعو للاستفادة من الهطولات المطرية وتخزينها

هجوم أميركي إسرائيلي على منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في إيران

عربي ودولي هجوم أميركي إسرائيلي على منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في إيران

ولي العهد

أخبار محلية ولي العهد يستذكر معركة الكرامة



 






الأكثر مشاهدة