إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في اليامون قرب جنين

02:09 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/709180 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أصيب شاب فلسطيني، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة اليامون غرب مدينة جنين، بالضفة الغربية المحتلة. اضافة اعلان





وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن الشاب أصيب بجروح متوسطة، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في جنين.



وذكرت أن قوات الاحتلال، اقتحمت اليامون بعدة آليات عسكرية، وتجولت في أحياء وشوارع البلدة، وسط مواجهات مع الفلسطينيين.