إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في اليامون قرب جنين

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن الشاب أصيب بجروح متوسطة، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في جنين.
وذكرت أن قوات الاحتلال، اقتحمت اليامون بعدة آليات عسكرية، وتجولت في أحياء وشوارع البلدة، وسط مواجهات مع الفلسطينيين.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يقتحم عدة بلدات شمالي طولكرم بالضفة
-
قوات الاحتلال تقتحم بلدة الرام شمالي القدس المحتلة
-
إعلام: نتنياهو قد ينهي حرب غزة مبكرا
-
جيش الاحتلال يسحب فرقة عسكرية من غزة
-
الأونروا: قرار الكنيست ضد الوكالة يشكّل تهديدا وجوديا لها
-
استشهاد 7 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال لمناطق في غزة
-
عباس يهنئ ترامب ويأمل دعم "التطلعات المشروعة"
-
مستعمرون يقطعون أكثر من 500 شجرة زيتون في قريوت جنوب نابلس