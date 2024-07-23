إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم النصيرات

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697220 الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن فلسطينيا أصيب جراء إطلاق نار من مسيرة إسرائيلية على مواطنين فلسطينيين شمال شرق مخيم النصيرات. اقرأ أيضاً "الوكيل الإخباري" ينطلق بتصميم ومحتوى جديد بشرى سارة بانتظار الأردنيين مطلع الشهر المقبل الملك يعود إلى أرض الوطن التربية توضح حول اعلان نتائج التوجيهي "المستقلة للانتخاب" تطلق إطارا مرجعيا لتمكين المرأة في الانتخاب والأحزاب استشهاد مسن فلسطيني إثر قصف إسرائيلي غربي النصيرات صفارات الإنذار تدوي في 6 بلدات جنوب غلاف غزة قوات الاحتلال تواصل اقتحام جبل صبيح جنوبي نابلس شهيد وجرحى بقصف على بلدة الخزاعة في خان يونس