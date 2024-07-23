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إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم النصيرات

qna-palestine-04-08-2023
الثلاثاء، 23-07-2024 08:49 ص

 

الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن فلسطينيا أصيب جراء إطلاق نار من مسيرة إسرائيلية على مواطنين فلسطينيين شمال شرق مخيم النصيرات.
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