الخميس 2025-03-27 12:55 ص
 

إصابة فلسطيني في قصف على بيت لاهيا

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 27-03-2025 12:00 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد مراسل الجزيرة بإصابة فلسطيني في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. اضافة اعلان
 
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