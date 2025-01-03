إصابة فلسطيني في هجوم للمستوطنين على مسافر يطا

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الوكيل الإخباري- أصيب فلسطيني برضوض وجروح، الجمعة، في هجوم للمستوطنين على مسافر يطا جنوب الخليل. اضافة اعلان





وذكر الناشط أسامة مخامرة أن مجموعة من المستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على خالد موسى النجار، أثناء وجوده بالقرب من منزله في منطقة شعب البطم بمسافر يطا، مما أدى إلى إصابته بجروح وكسور في الجمجمة والأطراف، وتم نقله إلى مستشفى الخليل الحكومي.



وأشار مخامرة إلى تكرر اعتداءات المستوطنين على عائلة النجار وممتلكاتهم في المنطقة بهدف تهجيرهم قسرا لصالح التوسع الاستيطاني.