 
الجمعة 2025-01-03 04:59 م
 

إصابة فلسطيني في هجوم للمستوطنين على مسافر يطا

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 03-01-2025 03:42 م
الوكيل الإخباري-   أصيب فلسطيني برضوض وجروح، الجمعة، في هجوم للمستوطنين على مسافر يطا جنوب الخليل.اضافة اعلان


وذكر الناشط أسامة مخامرة أن مجموعة من المستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على خالد موسى النجار، أثناء وجوده بالقرب من منزله في منطقة شعب البطم بمسافر يطا، مما أدى إلى إصابته بجروح وكسور في الجمجمة والأطراف، وتم نقله إلى مستشفى الخليل الحكومي.

وأشار مخامرة إلى تكرر اعتداءات المستوطنين على عائلة النجار وممتلكاتهم في المنطقة بهدف تهجيرهم قسرا لصالح التوسع الاستيطاني.
 
gnews

أحدث الأخبار

علم العراق

عربي ودولي العراق: إفشال مخطط إرهابي شمالي البلاد

هيئة الطاقة والمعادن

أخبار محلية هيئة الطاقة تتلقى 851 طلبا للحصول على تراخيص خلال تشرين الثاني الماضي

سجن صيدنايا

عربي ودولي وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا يزوران سجن صيدنايا قرب دمشق

جانب من الافتتاح

أخبار محلية وزير الأوقاف يفتتح مسجد يونس بشير في أبو علندا

ارشيفية

فلسطين إصابة فلسطيني في هجوم للمستوطنين على مسافر يطا

شهر رمضان

عربي ودولي وفق الحسابات الفلكية.. متى يبدأ شهر رمضان المبارك؟

تعبيرية

أسواق ومال تراجع الإسترليني أمام الدولار وارتفاعه أمام اليورو

المسجد الاقصى

فلسطين 50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى



 




الأكثر مشاهدة