الثلاثاء 2025-05-20 01:42 م
 

إصابة فلسطيني وزوجته جنوب الخليل والاحتلال يعتقل 15 بالضفة الغربية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
 
الثلاثاء، 20-05-2025 10:58 ص

الوكيل الإخباري-    أصيب اليوم الثلاثاء، مواطن فلسطيني وزوجته برضوض وكدمات، إثر الاعتداء عليهما من قبل المستوطنين المتطرفين اليهود في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

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وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة، إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا منزل المواطن أكرم ساري أبو صبحة في خربة الفخيت بمسافر يطا، واعتدوا عليه وعلى زوجته بالضرب، ما أدى لإصابتهما برضوض وكدمات، كما حطموا مركبة لهم وكاميرات في مدرسة الفخيت بعد اقتحامها وترويع الطلبة فيها، وذلك بحماية من جيش الاحتلال.

 

 
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