إصابة فلسطيني وزوجته جنوب الخليل والاحتلال يعتقل 15 بالضفة الغربية

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة، إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا منزل المواطن أكرم ساري أبو صبحة في خربة الفخيت بمسافر يطا، واعتدوا عليه وعلى زوجته بالضرب، ما أدى لإصابتهما برضوض وكدمات، كما حطموا مركبة لهم وكاميرات في مدرسة الفخيت بعد اقتحامها وترويع الطلبة فيها، وذلك بحماية من جيش الاحتلال.
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