إصابة فلسطيني وزوجته جنوب الخليل والاحتلال يعتقل 15 بالضفة الغربية

الوكيل الإخباري- أصيب اليوم الثلاثاء، مواطن فلسطيني وزوجته برضوض وكدمات، إثر الاعتداء عليهما من قبل المستوطنين المتطرفين اليهود في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

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