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إصابة قائد لواء غوش عتصيون إثر عملية مزدوجة شمال الخليل

قوات الاحتلال في الضفة الغربية
قوات الاحتلال في الضفة الغربية
السبت، 31-08-2024 07:17 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة قائد لواء غوش عتصيون وجندي وعدد من المستوطنين إثر عملية مزدوجة استهدفت مستوطنتين بالضفة الغربية في وقت متأخر من ليل الجمعة السبت.

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ووقع انفجار عند مفرق غوش عتصيون، المستوطنة الواقعة شمال الخليل، أعقبه هجوم على مدخل مستوطنة كرمي تسور القريبة.


وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن "حدثين أمنيين وقعا في لواء غوش عتصيون، وقتلنا منفذي الهجومين".


وأضاف أنه "في هذه المرحلة لا يمكن تحديد ما إذا كانت هناك صلة بين الحدثين".


وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل الخليل، جنوبي المنطقة التي وقعت فيها العمليتان، ودفعت بتعزيزات كبيرة.


وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش فرض حصارا على الخليل بعد العمليتين.

 
gnews

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