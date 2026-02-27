إصابة متضامنين أجنبيين في هجوم للمستوطنين على قصرة جنوب نابلس

وأفادت مصادر فلسطينية بأن عددا من المستوطنين هاجموا متضامنين أجانب، كانوا في المنطقة تضامنا مع الأهالي واعتدوا عليهم بالضرب.
وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة مسنة 71 عاما، ورجل يبلغ من العمر 51 عاما، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
