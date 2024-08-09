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إصابة متضامن أجنبي برصاص الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

تعبيرية
تعبيرية




 

الجمعة، 09-08-2024 03:40 م

الوكيل الإخباري-   أصيب متضامن أجنبي بالرصاص، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية في بلدة بيتا جنوب نابلس.


وأفادت مصادر في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا" بإصابة متضامن أجنبي يبلغ من العمر (40 عامًا) بالرصاص الحي في الفخذ في بلدة بيتا، وتم نقله إلى المستشفى.


وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا، وقمعت المسيرة الأسبوعية التي تُنظم في محيط جبل صبيح لمناهضة الاستيطان، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وإصابة المتضامن الأجنبي بالرصاص الحي.

gnews

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