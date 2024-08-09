إصابة متضامن أجنبي برصاص الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

وأفادت مصادر في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا" بإصابة متضامن أجنبي يبلغ من العمر (40 عامًا) بالرصاص الحي في الفخذ في بلدة بيتا، وتم نقله إلى المستشفى.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا، وقمعت المسيرة الأسبوعية التي تُنظم في محيط جبل صبيح لمناهضة الاستيطان، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وإصابة المتضامن الأجنبي بالرصاص الحي.
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