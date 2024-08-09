إصابة متضامن أجنبي برصاص الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

الوكيل الإخباري- أصيب متضامن أجنبي بالرصاص، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية في بلدة بيتا جنوب نابلس.



وأفادت مصادر في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا" بإصابة متضامن أجنبي يبلغ من العمر (40 عامًا) بالرصاص الحي في الفخذ في بلدة بيتا، وتم نقله إلى المستشفى.