إصابة مجندة صهيونية بعملية دهس بالضفة

وقالت القناة 12 ان مجندة أطلقت النار على سائق مركبة حاول دهسها في قرب حاجز عسكري في رام الله وأصابته بجروح خطيرة.
بدوره قال موقع والا ان المجندة أصيبت اثر الحادث ، والأمر قيد التحقيق.
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