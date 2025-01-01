إصابة مجندة صهيونية بعملية دهس بالضفة

10:07 م

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الوكيل الإخباري- قالت تقارير عبرية ان مجندة صهيونية أصيبت اثر عملية دهس بالقرب من رام الله. اضافة اعلان





وقالت القناة 12 ان مجندة أطلقت النار على سائق مركبة حاول دهسها في قرب حاجز عسكري في رام الله وأصابته بجروح خطيرة.



بدوره قال موقع والا ان المجندة أصيبت اثر الحادث ، والأمر قيد التحقيق.