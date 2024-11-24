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إصابة مدير مستشفى كمال عدوان في غزة

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 24-11-2024 01:18 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد مراسل الجزيرة بإصابة مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية شمالي قطاع غزة.اضافة اعلان


كما ذكرت وسائل إعلام أن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت محطة الأكسجين في مستشفى كمال عدوان، وهناك تحذيرات من اشتعال النيران في المستشفى بعد تسربه.
 
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