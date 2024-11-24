إصابة مدير مستشفى كمال عدوان في غزة

كما ذكرت وسائل إعلام أن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت محطة الأكسجين في مستشفى كمال عدوان، وهناك تحذيرات من اشتعال النيران في المستشفى بعد تسربه.
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