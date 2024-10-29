إصابة 12 ألف جندي إسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023

وأشار إلى أن نحو 1500 جندي أصيبوا مرتين خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.
كما أوضحت بأنه جرى نقل 900 جندي مصاب إلى المستشفيات منذ بدء العملية البرية في لبنان.
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