إصابة 12 ألف جندي إسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023

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الوكيل الإخباري- أفاد قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع الإسرائيلية بإصابة 12 ألف جندي ومنتسب للمؤسسة الأمنية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. اضافة اعلان





وأشار إلى أن نحو 1500 جندي أصيبوا مرتين خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.



كما أوضحت بأنه جرى نقل 900 جندي مصاب إلى المستشفيات منذ بدء العملية البرية في لبنان.