إصابة 13 جنديا إسرائيليا بمعارك بغزة خلال 24 ساعة

الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، عن إصابة 13 جنديا من أفراده في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.



ووفقا للمعطيات التي نشرها جيش الاحتلال على موقعه الإلكتروني، فإن عدد الجرحى منذ بداية الحرب في 7 تشرين أول الماضي بلغ 4222 جنديا.