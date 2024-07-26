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إصابة 13 جنديا إسرائيليا بمعارك بغزة خلال 24 ساعة

إصابة 13 جنديا إسرائيليا
إصابة 13 جنديا إسرائيليا
الجمعة، 26-07-2024 07:02 م

 

 الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، عن إصابة 13 جنديا من أفراده في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.


ووفقا للمعطيات التي نشرها جيش الاحتلال على موقعه الإلكتروني، فإن عدد الجرحى منذ بداية الحرب في 7 تشرين أول الماضي بلغ 4222 جنديا.

 

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