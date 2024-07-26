إصابة 13 جنديا إسرائيليا بمعارك بغزة خلال 24 ساعة

ووفقا للمعطيات التي نشرها جيش الاحتلال على موقعه الإلكتروني، فإن عدد الجرحى منذ بداية الحرب في 7 تشرين أول الماضي بلغ 4222 جنديا.
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