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إصابة 17 جندياً إسرائيلياً امس ومقتل 10 آخرين خلال أسبوعين

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الخميس، 09-01-2025 04:22 م
الوكيل الإخباري-   اعترفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بإصابة 17 جندياً "إسرائيلياً" خلال المعارك مع المقاومة شمال القطاع.اضافة اعلان


وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية: 17 جنديًا إسرائيليًا نقلوا إلى المستشفى أمس الأربعاء وحالتهم خطيرة، بعد إصابتهم في معارك شمال قطاع غزة".
 
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