إصابة 17 جندياً إسرائيلياً امس ومقتل 10 آخرين خلال أسبوعين

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الوكيل الإخباري- اعترفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بإصابة 17 جندياً "إسرائيلياً" خلال المعارك مع المقاومة شمال القطاع. اضافة اعلان





وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية: 17 جنديًا إسرائيليًا نقلوا إلى المستشفى أمس الأربعاء وحالتهم خطيرة، بعد إصابتهم في معارك شمال قطاع غزة".