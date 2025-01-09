إصابة 17 جندياً إسرائيلياً امس ومقتل 10 آخرين خلال أسبوعين

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية: 17 جنديًا إسرائيليًا نقلوا إلى المستشفى أمس الأربعاء وحالتهم خطيرة، بعد إصابتهم في معارك شمال قطاع غزة".
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