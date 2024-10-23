إصابة 22 عسكريا إسرائيليا في معارك بجنوب لبنان

وقال الجيش عبر موقعه الإلكتروني، إن قتلى الحرب الذين سمح بنشر أسمائهم منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول العام الماضي بلغ 752 جنديا وضابطا، لافتا إلى أن عدد الجرحى بلغ 5065 جنديا، أكثر من 750 منهم بحالة صعبة.
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