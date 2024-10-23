 
الأربعاء 2024-10-23 10:24 م
 

إصابة 22 عسكريا إسرائيليا في معارك بجنوب لبنان

جيش الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال
الأربعاء، 23-10-2024 08:58 م

الوكيل الإخباري-    أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة 22 عسكريا في معارك جنوب لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وقال الجيش عبر موقعه الإلكتروني، إن قتلى الحرب الذين سمح بنشر أسمائهم منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول العام الماضي بلغ 752 جنديا وضابطا، لافتا إلى أن عدد الجرحى بلغ 5065 جنديا، أكثر من 750 منهم بحالة صعبة.

 
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