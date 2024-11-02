إصابة 3 أطفال باستهداف الاحتلال خيمة تطعيم اطفال شمال غزة

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الوكيل الإخباري- أصيب، السبت، 3 أطفال إثر إلقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي قنبلة على عيادة طبية تشهد حملة تطعيم لشلل الأطفال، شمال مدينة غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). اضافة اعلان





وقالت (وفا)، إنّ 3 أطفال جرحى وصلوا الى المستشفى المعمداني في مدينة غزة، جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" قنبلة على مجموعة أطفال داخل أسوار عيادة الشيخ رضوان التي تشهد حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.