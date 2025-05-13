إصابة 3 صحفيين في القصف الإسرائيلي على المستشفى الأوروبي بغزة

وقبل ذلك قالت وزارة الصحة بقطاع غزة إن 16 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 70 آخرون في القصف الإسرائيلي على المستشفى الأوروبي ومحيطه.
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