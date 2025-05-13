الثلاثاء 2025-05-13 09:09 م
 

إصابة 3 صحفيين في القصف الإسرائيلي على المستشفى الأوروبي بغزة

غزة
غزة
 
الثلاثاء، 13-05-2025 08:56 م
الوكيل الإخباري-   أفاد مراسل الجزيرة بإصابة 3 صحفيين في القصف الإسرائيلي على المستشفى الأوروبي بغزة.اضافة اعلان


وقبل ذلك قالت وزارة الصحة بقطاع غزة إن 16 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 70 آخرون في القصف الإسرائيلي على المستشفى الأوروبي ومحيطه.
 
gnews

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