إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحي شرقي مدينة غزة

الوكيل الإخباري- أصيب 3 فلسطينيين، صباح السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة غزة.





وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر طبية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي صوب الفلسطينيين نهاية شارع عمر المختار شرقي المدينة، ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة.



وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع إطلاق بحرية الاحتلال نيرانها بشكل كثيف في بحر المدينة.



وأطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي نيرانها الكثيفة صوب المناطق الشرقية من شمال القطاع.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى استشهاد 611 فلسطينيا، وارتفاع عدد الإصابات إلى قرابة 1,633، فيما تم انتشال 726 جثمانا.





