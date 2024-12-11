إصابة 3 مستوطنين بعد محاولتهم اقتحام قبر يوسف شرق نابلس

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن المستوطنين الثلاثة كانوا في طريقهم لاقتحام قبر يوسف، حيث استهدفهم مقاومون فلسطينيون بالرصاص، ما أدى لإصابتهم بجروح لم تعرف طبيعتها.
وهرب المستوطنون من المكان بعد إصابتهم، وتم نقلهم إلى مستشفى "هداسا" في مدينة القدس للعلاج.
ويشكل قبر يوسف بؤرة توتر في المنطقة على ضوء اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين المستمر للمكان، وما يتعرض له سكان الأحياء المجاورة للمقام من اعتداءات واستفزازات متكررة.
وكان قبر يوسف الذي يقع شرقي مدينة نابلس في السابق مسجدا إسلاميا، وفيه ضريح شيخ مسلم يدعى يوسف دويكات من بلدة بلاطة، قبل أن تقوم سلطات الاحتلال بالسيطرة عليه وتحويله إلى موقع "يهودي مقدس" في أعقاب نكسة عام 1967.
بترا
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