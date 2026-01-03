إصابة 4 فلسطينيين بجروح خطيرة في قصف على شمال قطاع غزة

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عبر القصف وإطلاق الرصاص، وتفجير المنازل ونسفها، مما أدى لاستشهاد 417 فلسطينيا، وإصابة 1,153.
-
أخبار متعلقة
-
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتراجع عن حظر أنشطة المنظمات في غزة
-
مفوض حقوق الإنسان يدعو إسرائيل لوقف قوانين تطبق الإعدام على الفلسطينيين
-
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق خان يونس
-
آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
المستشارة القضائية بإسرائيل تطالب بإقالة بن غفير
-
ارتفاع صادم في محاولات انتحار الأطفال واليافعين داخل إسرائيل
-
غزة.. طفلة فلسطينية تموت بردًا وآخر يفارق الحياة حرقًا في خيمته
-
انتقادات دولية لحظر إسرائيل منظمات إنسانية بفلسطين