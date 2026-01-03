السبت 2026-01-03 10:39 ص

إصابة 4 فلسطينيين بجروح خطيرة في قصف على شمال قطاع غزة

السبت، 03-01-2026 08:48 ص

الوكيل الإخباري- أصيب 4 مواطنين فلسطينيين بجروح خطيرة، مساء  أمس الجمعة، في قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عبر القصف وإطلاق الرصاص، وتفجير المنازل ونسفها، مما أدى لاستشهاد 417 فلسطينيا، وإصابة 1,153.

 
 


