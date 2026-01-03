إصابة 4 فلسطينيين بجروح خطيرة في قصف على شمال قطاع غزة

الوكيل الإخباري- أصيب 4 مواطنين فلسطينيين بجروح خطيرة، مساء أمس الجمعة، في قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

