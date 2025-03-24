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إصابة 4 فلسطينيين جراء هجوم مستوطنين على قرية جنوبي الخليل

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين في دورا قرب الخليل
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين في دورا قرب الخليل
 
الإثنين، 24-03-2025 10:08 م
الوكيل الإخباري-   أصيب 4 فلسطينيين بجروح وكدمات، مساء الاثنين، في هجوم للمستوطنين على قرية سوسيا جنوب الخليل.اضافة اعلان


وقال رئيس مجلس محلي قروي سوسيا، جهاد النواجعة إن 4 فلسطينيين أصيبوا بجروح وكدمات، ووصفت مصادر طبية إصاباتهم بالمتوسطة، جراء تصديهم لهجوم شنه مستوطنون مسلحون من مستوطنة "سوسيا" المقامة على أراضي فلسطينيين وممتلكاتهم بمسافر يطا جنوب الخليل، محاولين سرقة قطيع أغنام من القرية، تزامنا مع إطلاقهم الرصاص الحي في الهواء.

وأضاف النواجعة أن الاحتلال لم يسمح لمركبات الإسعاف بالوصول إلى المصابين، كما حطم المستوطنون ممتلكات الفلسطينيين وخزانات المياه ومركبات.

وفي سياق متصل، ذكر الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة أن مستوطنين هاجموا منزل الفلسطيني صدام أبو قبيطة بمنطقة "اشكارة" جنوب شرق يطا وألقوا الحجارة على منزله واعتدوا عليه بالضرب، ما تسبب بإصابته برضوض عولج على إثرها ميدانيا.
 
 
gnews

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