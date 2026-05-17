إصابة 5 فلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين جنوبي بيت لحم

الوكيل الإخباري- أصيب 5 فلسطينيين، صباح الأحد، جراء اعتداء نفذه مستوطنون في قرية مراح رباح جنوبي بيت لحم.

اضافة اعلان



وأفادت مصادر أمنية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت المنازل في القرية، واعتدت على السكان بالضرب ورش غاز الفلفل، ما أدى إلى إصابة 5 فلسطينيين، جرى إسعافهم ميدانيا.



وأضافت المصادر ذاتها أن المستوطنين أقدموا أيضا على سرقة عدد من الهواتف الخلوية، وتحطيم أخرى، إضافة إلى الاستيلاء على مفتاح إحدى المركبات.