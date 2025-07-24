الخميس 2025-07-24 05:50 ص
 

إصابة 5 فلسطينيين منتظري المساعدات

مصابون من منتظري المساعدات
مصابون من منتظري المساعدات في غزة
 
الخميس، 24-07-2025 05:20 ص
الوكيل الإخباري-   أصيب 5 فلسطينيين، فجر الأربعاء، جراء استهداف الاحتلال لمجموعة من المدنيين أثناء انتظارهم للمساعدات على شارع الرشيد قرب مسجد الخالدي شمال غرب غزة، وفق ما أفاد به الدفاع المدني.اضافة اعلان


في الأثناء، تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي شمال مخيم البريج وسط القطاع، وفجّرت قوات الاحتلال روبوتا مفخخا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، بحسب مواقع فلسطينية.
 
 
gnews

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