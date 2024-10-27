 
الأحد 2024-10-27 12:46 م
 

إصابة 50 جندي في عملية دهس بتل أبيب واستشهاد المنفذ .. فيديو

من موقع عملية الدهس البطولية
من موقع عملية الدهس البطولية
الأحد، 27-10-2024 11:32 ص
الوكيل الإخباري- أفادت الشرطة الإسرائيلية بحادث دهس لعدد كبير من الأشخاص بالقرب من محطة للحافلات شمال تل أبيب، في حين قالت يديعوت أحرونوت إن عدد من المصابين محاصرون تحت شاحنة هناك وهم في حالة خطيرة.اضافة اعلان


وأوضحت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن نحو 50 مصابا في حادث الدهس شمالي تل أبيب 15 منهم في حالة خطرة.

وأكدت بأنه تم إطلاق النار على منفذ عملية الدهس بشاحنة شمالي تل أبيب.
 
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