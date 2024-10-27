إصابة 50 جندي في عملية دهس بتل أبيب واستشهاد المنفذ .. فيديو

وأوضحت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن نحو 50 مصابا في حادث الدهس شمالي تل أبيب 15 منهم في حالة خطرة.
وأكدت بأنه تم إطلاق النار على منفذ عملية الدهس بشاحنة شمالي تل أبيب.
♦️أعداد كبيرة من المصابين بعد عملية دهس قري مقر الموساد شمال "#تل_أبيب" وسط فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/FrkjZvFU8a— قدس فيد (@quds_feed) October 27, 2024عملية دهس بشاحنة ثقيلة لعدد كبير من الأشخاص بالقرب من محطة حافلات مركزيّة شمال تل أبيب...والحصيلة حتى الآن أكثر من 50 مصابا (15 حالتهم خطيرة جدا) أغلبهم جنود كانوا في طريقهم لقواعدهم والعسكرية وحديث عن وجود عالقين تحت الشاحنة والبطل منفّذ العملية..من القدس الشرقية..! #لن_تهنأوا pic.twitter.com/9XNjzan8cD— هُدَى🔻🗝🍉🔻Houda (@mkad_houda1963) October 27, 2024
انباء عن مصرع خمسة مستوطنين بينهم جنود بحادث الدهس فهد مفرق غليلوت في #تل_ابيب..— حسن حامد سرداح (@ZSHFnaGve8S2zRO) October 27, 2024
_إعلام العدو: السائق بعد الدهس نزل من الشاحنة وهو يحمل سكينا..
_إعلام العدو: العملية فدائية ونفذت في منطقة أمنية حساسة جداً.. pic.twitter.com/53oR6aDATH
#عاجل‼️🚨 إعلام عبري : 6 قتلى كحصيلة أولية في عمليه الدهس التي استهدفت 50 جندي على يعملون في الوحدة 8200 التابعه للاستخبارات الاسرائيليه شمال تل ابيب pic.twitter.com/uYtNCzzdYW— موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) October 27, 2024
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