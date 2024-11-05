إصابة 6 أطفال بقصف إسرائيلي على مستشفى كمال عدوان بغزة

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الوكيل الإخباري- قالت منظمة الصحة العالمية، إن "6 أطفال فلسطينيين أصيبوا، وتضررت خزانات المياه في قصف إسرائيلي استهدف الطابق الثالث من مستشفى كمال عدوان" في شمال قطاع غزة، الذي يتعرض لإبادة وتطهير عرقي منذ شهر. اضافة اعلان





جاء ذلك على لسان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان نشره على حسابه عبر منصة إكس.