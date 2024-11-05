إصابة 6 أطفال بقصف إسرائيلي على مستشفى كمال عدوان بغزة

جاء ذلك على لسان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان نشره على حسابه عبر منصة إكس.
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