إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم بلاطة

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع 6 إصابات برصاص الاحتلال، 4 منها بالرصاص الحي، جرى نقلها إلى المستشفى و2 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.
وذكر بأن طفلا أصيب بالوجه عقب استهدافه بقنبلة غاز بشكل مباشر، كما أصيب 5 فلسطينيين برضوض نتيجة اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب، فيما أصيب 50 فلسطينيا بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز السام.
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