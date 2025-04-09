إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم بلاطة

10:04 م

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الوكيل الإخباري- أصيب 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الحي والمطاطي، مساء الأربعاء، خلال الاقتحام المستمر لمخيم بلاطة شرق نابلس. اضافة اعلان





وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع 6 إصابات برصاص الاحتلال، 4 منها بالرصاص الحي، جرى نقلها إلى المستشفى و2 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.



وذكر بأن طفلا أصيب بالوجه عقب استهدافه بقنبلة غاز بشكل مباشر، كما أصيب 5 فلسطينيين برضوض نتيجة اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب، فيما أصيب 50 فلسطينيا بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز السام.