إصابة 7 فلسطينيين في اعتداءات المستوطنين بالضفة

10:23 م

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الوكيل الإخباري- قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 7 فلسطينيين أُصيبوا إثر اعتداءات المستوطنين عليهم بالضرب في بلدة دير دبوان شرق رام الله. اضافة اعلان





وكان مستوطنون قد اقتحموا عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة وأحرقوا ممتلكات الفلسطينيين.