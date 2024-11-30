 
السبت 2024-11-30 07:51 م
 

إصابتان بالرصاص الحي جنوب نابلس

قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز خلال اقتحام بلدة بيتا جنوب نابلس
قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز خلال اقتحام بلدة بيتا جنوب نابلس
السبت، 30-11-2024 07:05 م
الوكيل الإخباري-   قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابين أصيبا بالرصاص الحي في القدم أثناء مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.اضافة اعلان


وقال ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي ان جنودا إسرائيليون يقتحمون منازل في البلدة.
 
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