إصابتان بالرصاص الحي جنوب نابلس

07:05 م

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الوكيل الإخباري- قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابين أصيبا بالرصاص الحي في القدم أثناء مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية. اضافة اعلان





وقال ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي ان جنودا إسرائيليون يقتحمون منازل في البلدة.