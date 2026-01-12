الإثنين 2026-01-12 06:46 ص

إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة في الخليل

نقل مصاب بسيارة إسعاف فلسطينية
الإثنين، 12-01-2026 06:36 ص
الوكيل الإخباري-   أُصيب، فلسطينيان بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الظاهرية جنوب الخليل.اضافة اعلان


وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط البلدة وشرعت بإطلاق الرصاص الحي صوب الفلسطينيين والفتية، مما أدى إلى إصابة شابين في القدم.

وأضافت المصادر أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني نقلت المصابين إلى مركز صحي الظاهرية، حيث قُدمت لهما الإسعافات الأولية، قبل نقلهما إلى أحد مستشفيات المدينة لاستكمال العلاج.
 
 


